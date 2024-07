Microsoft und Dienstleister: News-Blog zur globalen IT-Panne

In Polen verursachen Computerprobleme Schwierigkeiten beim Betrieb des Chopin-Flughafens in Warschau. "Aufgrund zahlreicher Meldungen über das Auftreten von Schwierigkeiten in den Check-in-Systemen der Fluggesellschaften bitten wir Sie, den Status Ihres Fluges direkt bei der Fluggesellschaft zu überprüfen", teilte die Verwaltung heute auf Facebook mit. Da insbesondere bei der Fluggesellschaft Wizz Air der Online-Check-In nicht funktioniere, wurden Passagiere gebeten, sich drei Stunden vor Abflug auf dem Flughafen einzufinden. Polens kritische Infrastruktur sei nicht allein auf Microsoft aufgebaut und bislang nicht von Ausfällen betroffen, sagte Digitalisierungsminister Krzysztof Gawkowski.