Vor Börsen-Comeback: Der Hype um die Douglas-Aktie

An diesem Donnerstag ziehen Beauty-Expert*innen und Glamour aufs Frankfurter Börsenparkett - Europas größte Kosmetikkette feiert ihr Comeback an die Börse. Für den deutschen Aktienmarkt ist es der größte Börsengang seit der Porsche AG im vergangenen Jahr - nach dem Rüstungskonzern Renk der zweite in diesem Jahr.

Nachfrage der Investoren übersteigt Angebot

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt waren im Februar in Rekordlaune. "Die Aussichten, dass die Zinsen wieder sinken, treibt den Dax in die Höhe", so Börsenexperte Frank Bethmann.

28.02.2024 | 2:03 min