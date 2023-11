Soziale Netzwerke: "Facebook steht unter enormem Druck"

Facebook steht in der Kritik

ZDFheute: Generalstaatsanwälte aus 14 US-Bundesstaaten wollen von Facebook wissen, ob die Hauptverbreiter von Impf-Desinformationen von einer Sonderbehandlung profitiert haben. Sie haben einen Brief an Konzernchef Mark Zuckerberg geschickt. Glauben sie, er wird antworten?

...ist Vizepräsident des in Washington D.C. angesiedelten "Brookings Institute". Seine aktuelle Forschung konzentriert sich unter anderem auf Digitalisierung und künstliche Intelligenz.

ZDFheute: Manche sprechen nach den Enthüllungen von Whistleblowerin Frances Haugen bereits von dem "großen Tabak-Moment" für Facebook. Sie glauben, Facebook muss sich jetzt seiner Verantwortung stellen und stärkere Regulierung zulassen - wie vor vielen Jahren die Tabakindustrie. Ist da was dran?

West: Es ist alleine deshalb schon ein wichtiger Moment für Facebook, weil die Öffentlichkeit aufmerksam geworden und nicht zufrieden ist, mit dem, was sie sieht. Den Gesetzgebern gefällt nicht, wie Facebook damit umgegangen ist, und die Aufsichtsbehörden beginnen auch, das Unternehmen zu untersuchen. Sie stehen also wirklich an vielen verschiedenen Fronten unter Druck.