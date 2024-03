Dieselklage: Mercedes-Benz verliert in Teilen vor Gericht

Quelle: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Teilerfolg für Mercedes-Kunden: Das Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart hat festgestellt, dass in bestimmten Diesel-Fahrzeugen des Autoherstellers unzulässige Abschalteinrichtungen verbaut waren. Damit hat sich der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) in Teilen mit einer Klage durchgesetzt, die er im Zuge des Dieselskandals gegen Mercedes-Benz eingereicht hatte.

"Mitarbeiter des beklagten Fahrzeugherstellers haben in Bezug auf Euro 6-Fahrzeuge bedingt vorsätzlich gehandelt", teilte das OLG mit. Daraus ergebe sich ein Anspruch auf Schadenersatz. Mercedes kündigte umgehend an, in Revision zu gehen. (Az. 24 MK 1/21)