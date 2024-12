Zum 1. Dezember: Telekom stellt Auskunft-Service ein

Wer Auskunft will, muss auf andere Möglichkeiten zurückgreifen: Die Telekom stellt die Nummer 11833 ein.

Seit dem 1. Dezember ist die Telekom-Auskunft samt Weckservice Geschichte. Das Unternehmen kündigte die Einstellung des Dienstes bereits Anfang Mai an - im Inland geht es um die 11833 und im Ausland um die 11834. Dort heißt es bei einem Anruf ab sofort: "Die gewählte Rufnummer ist nicht vergeben, bitte rufen Sie die Auskunft an".

Telefonbuch, Konkurrenz und Google die Alternativen

Das Auskunftsgeschäft, bei dem Menschen Anrufe entgegennehmen und Fragen beantworten, ist nach Firmenangaben "aus der Zeit gefallen" und defizitär, ein Dienstleister aus Pasewalk ist hierbei für den Bonner Konzern tätig. Die eingesparten Finanzmittel will die Telekom "in zukunftsfähige Infrastrukturen wie Glasfaser- und Mobilfunknetze sowie in digitale Services" stecken.