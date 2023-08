Auch beim arbeitgebernahen Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) haben sich die Prognosen für die Wirtschaftsleistung in diesem Jahr eingetrübt. Nach der am Dienstag veröffentlichten aktuellen Konjunkturprognose wird das BIP in diesem Jahr um 0,5 Prozent schrumpfen. Die deutsche Wirtschaft befinde sich in einer "Schockstarre". Denn Rohstoffe und Energie sind teuer und der lahmende Welthandel sorgt für weniger Nachfrage aus dem Ausland, was die deutsche Exportindustrie in besonderem Maße trifft.