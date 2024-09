Speicher für die Energiewende gesucht | Terra-X-Kolumne

Am 16. Juli 1945 detonierte die erste Kernwaffe der Geschichte - und veränderte unsere Welt für immer. Der Bau der Bombe , das Manhattan-Projekt, entstand als Antwort der USA auf eine sich ankündigende Bedrohung: In den 30er-Jahren des 20. Jahrhunderts entwickelte sich das Feld der Kernforschung rasant, und spätestens, nachdem Otto Hahn und Lise Meitner das enorme Kräftepotential beim Spalten von Atomkernen entdeckten, war klar: Daraus lässt sich eine Waffe machen. In kürzester Zeit gelang es der amerikanischen Regierung, die besten und wichtigsten Wissenschaftler zusammenzubringen und ihnen eine Aufgabe zu stellen: Entwickelt eine Atombombe, bevor es das nationalsozialistische Deutschland tut.