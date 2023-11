Schmelzende Gletscher in den Bergen: Weltweite Gefahr steigt

Durch den Klimawandel schmelzen die Gletscher weltweit - auch im hochgelegenen Himalaya. Seit den 1990er Jahren bilden sich immer größere Seen, die oft von einem Geröllhügel zurückgehalten werden. So entstand auch der Lhonak See im Staat Sikkim auf über 5.000 Metern Höhe. Mit rund 65 Millionen Kubikmetern enthielt er mehr als vier Mal so viel Wasser wie der Große Wannsee in Berlin.