Asteroidenabwehr: Mission "Hera" erfolgreich gestartet

Dier Sonde "Hera" ist benannt nach der griechischen Göttin. Sie hob an Bord einer Falcon-9-Rakete des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX vom Kennedy Space Centre in Florida ab. Die Sonde ist in Bremen beim Raumfahrtunternehmen OHB entwickelt und gebaut worden. Die Instrumente an Bord kommen von verschiedenen Unternehmen. Die Sonde verfügt über verschiedene Kameras sowie laser- und radarbasierte Messsysteme.



Vom Kontrollzentrum in Darmstadt aus wird "Hera" gesteuert. Deutschland ist als größter Beitragszahler maßgeblich an der 383 Millionen Euro teuren Mission beteiligt.



Quelle: dpa