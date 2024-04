Eisbären gehen gegen Pinguins in Führung

22.04.2024 | 14:05 |

Die Eisbären Berlin sind in der Finalserie um die deutsche Eishockey-Meisterschaft gegen die Fischtown Pinguins in Führung gegangen. Der Rekordchampion gewann das dritte Match in Bremerhaven mit 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0).