"Wieder ein Angriff auf kritische Infrastruktur"

21.10.2024 | 12:10 |

Das russische Militär hat nach Angaben aus Kiew bei einer erneuten Angriffswelle mehr als 110 Kampfdrohnen gegen Ziele in der Ukraine eingesetzt. "Erneut gab es in Sumy einen Angriff auf kritische Infrastruktur", so ZDF-Reporter Hassanzadeh.