Live: Wie es zum Abschiebe-Deal kam

Flughafen Leipzig/Halle am frühen Freitagmorgen: Ein Flugzeug von Qatar Airways hebt ab - mit 28 afghanischen Straftätern an Bord. Das Ziel: Kabul. Unter den Passagieren sollen auch sogenannte Gefährder sein, also Menschen, denen die Sicherheitsbehörden schwerste politisch motivierte Straftaten und Anschläge zutrauen. Deutschland schiebt sie in ihr Heimatland ab. Es ist die erste Abschiebung nach Afghanistan seit der Machtübernahme der radikal-islamischen Taliban im August 2021. Jeder der Abgeschobenen soll vor dem Flug 1.000 Euro Handgeld erhalten haben.