Scholz-Interview zu K-Frage und Ukraine-Krieg

Bundeskanzler Scholz befindet sich auf dem Gipfeltreffen der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer in Rio de Janeiro, Brasilien. Nach dem Ampel-Aus kann er dort jedoch nur als Vertreter einer Minderheitenregierung auftreten. Ob er von der SPD nochmal als Kanzlerkandidat nominiert wird, ist derzeit noch ungewiss.

Im Interview fragt ZDF-Hauptstadtstudioleiterin Diana Zimmermann Scholz nach den Ergebnissen des G20- Gipfels, neuen Einschätzungen zum Ukraine-Krieg und stellt ihm die Frage, ob er noch einmal als Kanzlerkandidat antritt. Außerdem spricht ZDFheute live mit Ex-Nato-General Egon Ramms, ZDF-Reporter Timm Kröger in Kiew, ZDF-Korrespondent Armin Coerper in Moskau und Prof. Ursula Schröder von Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik in Hamburg.