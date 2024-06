Kiews Truppen mit neuer Kampfkraft?

Das ukrainische Militär nimmt verstärkt Ziele auf der von Russland annektierten Krim ins Visier. Dabei sollen am Sonntag vier Menschen in Sewastopol getötet und mehr als 150 verletzt worden sein. Das russische Militär erklärte zunächst, man habe vier Raketen vom US-Typ ATACMS abgeschossen und eine fünfte über einem Strand zum Absturz gebracht. Später hieß es, die Raketen hätten direkt auf Zivilisten am Meer gezielt. Moskau macht die USA für den Angriff mitverantwortlich. Sewastopol ist der Sitz der Schwarzmeerflotte, außerdem befindet sich ein wichtiger Militärflugplatz in der Nähe.