Wuhledar: Rückzug mit Folgen

Militärhilfen der USA

Erneutes Treffen mit Biden im Oktober

US-Präsident Biden will weitere internationale Unterstützung für die Ukraine organisieren. Dafür wird er am 12. Oktober die US-Air Base Ramstein in Deutschland besuchen und hier am Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe teilnehmen. Diese wird von den USA geleitet und umfasst rund 50 Staats- und Regierungschefs. Auch Deutschland beteiligt sich an der Zusammenarbeit. Gemeinsam mit den USA gehört Deutschland zu den größten Waffenlieferanten der Ukraine. Dies könnte sich allerdings ab November ändern., falls der Republikaner Donald Trump die US-Präsidentschaftswahl am 5. November gewinnt. Trump will die Unterstützung für Kiew dramatisch zurückfahren oder sogar ganz einstellen.