Für den Roadtrip "Frontland - Unterwegs in der Ostukraine" legt ZDF-Reporterin Anna Feist in 18 Tagen insgesamt 2.600 Kilometer zurück: Vom Westen in den Osten entlang der russischen Grenze über die zweitgrößte Stadt der Ukraine, Charkiv, in das Kriegsgebiet Donbass, weiter ans Meer nach Mariupol, vorbei an der annektierten Krim, bis in die Millionenmetropole Odessa am Schwarzen Meer.