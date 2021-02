Wir sprechen mit Pornoproduzentinnen wie Erika Lust, die es anders machen. #trending ist das Onlineformat des Auslandsjournals - und findet heraus, was im Netz gerade Welle macht. Wir gehen den Trending Topics auf den Grund - und fragen uns: Wo kommt der Buzz her? Und was wird gerade diskutiert? Wir finden heraus, wo die Trends herkommen."