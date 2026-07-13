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LARP, Gaming & Fantasiewelten: Gut für die Psyche?
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Eskapismus durch Gaming, LARP und Fantasiewelten zieht viele Menschen an. Doch wann hilft Realitätsflucht der Psyche – und wann wird sie ungesund? Eric Mayer zeigt, wie unser Gehirn abschaltet.
LARP, Gaming & Fantasiewelten: Gut für die Psyche?
Eskapismus durch Gaming, LARP und Fantasiewelten zieht viele Menschen an. Doch wann hilft Realitätsflucht der Psyche – und wann wird sie ungesund? Eric Mayer zeigt, wie unser Gehirn abschaltet.