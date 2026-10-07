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Tatort Jugendfußball

Tatort Jugendfußball - Missbraucht im eigenen Verein

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Über zwei Millionen Kinder und Jugendliche spielen in Deutschland Fußball, viele träumen davon, Profi zu werden. Doch für manche Täter ist genau das die Gelegenheit für sexuelle Übergriffe.

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Über zwei Millionen Kinder und Jugendliche spielen in Deutschland Fußball, viele träumen davon, Profi zu werden. Doch für manche Täter ist genau das die Gelegenheit für sexuelle Übergriffe.

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Jonas Hummels sitzt auf einer Reihe verwitterter blauer Stadionsitze

Extras

  1. Jonas Hummels sitzt auf einer Reihe verwitterter blauer Stadionsitze

    Tatort Jugendfußball – darum geht's

    • 2026

    Mehr als zwei Millionen Kinder spielen Fußball. Für manche wird der Traum vom Profi zum Albtraum. In dieser Doku sprechen Fußballer erstmals offen über Missbrauch im Sport.

Über zwei Millionen Kinder und Jugendliche spielen in Deutschland Fußball, viele träumen davon, Profi zu werden. Doch für manche Täter ist genau das die Gelegenheit für sexuelle Übergriffe.

Ex-Fußballer und Journalist Jonas Hummels begibt sich auf eine Spurensuche in ein System, das bislang vor allem mit Schweigen auffiel. Doch zum ersten Mal sprechen in dieser Doku zahlreiche Fußballer offen über ihre Missbrauchserfahrungen.
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