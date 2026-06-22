True Crime bei Terra Xplore: Leon Windscheid steht neben Ralf Salice, den Vater der Vermissten Scarlett Salice, am Ort des Geschehens
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Vermisst - wie lange bleibt die Hoffnung?

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Vermisst - wie lange bleibt die Hoffnung?

Spurlos verschwunden: Was macht das mit den Angehörigen? Leon Windscheid trifft den Vater der Vermissten Scarlett Salice – und fragt, wie man zwischen Hoffnung, Ungewissheit und Angst weiterlebt.

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Spurlos verschwunden: Was macht das mit den Angehörigen? Leon Windscheid trifft den Vater der Vermissten Scarlett Salice – und fragt, wie man zwischen Hoffnung, Ungewissheit und Angst weiterlebt.

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