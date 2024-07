Sylvie muss so lange verschwinden, bis das belastende Päckchen gefunden ist. Tante Mathilde, die als Einzige das Versteck kennt, liegt immer noch im Krankenhaus und darf nicht befragt werden. Beharrlich schweigt Berthold über alle seine Pläne und Aktivitäten, seine übrige Familie soll keinesfalls in die Sache mit hineingezogen werden. So kann auch Margot der Polizei gegenüber nichts anderes sagen, als dass Sylvie auf unbestimmte Zeit verreist ist.



Zufällig schnappt Lea Sochor ein Gespräch zwischen zwei Wachtmeistern des Oberlandesgerichts auf. Einer der beiden hatte Berthold beim unbefugten Lesen der Akten gesehen. In großer Sorge wendet sich Lea an Roman Rottmann. Bei ihrem Treffen knistert es zwar sofort wieder, doch im Moment haben sie andere Sorgen. Lea bittet Roman um Hilfe für Berthold Sanwaldt. Sie als Vorgesetzte kann nichts unternehmen, ihr sind die Hände gebunden.



Als Julius Heine bei Berthold Sanwaldt auftaucht und sich als Sylvies Rechtsbeistand anbietet, muss Berthold sich entscheiden. Was soll aus Sylvie werden, und welche Konsequenzen hat das für seine Karriere? Auch Onkel Albert glaubt, sich entscheiden zu müssen, und unternimmt einen folgenschweren Schritt. Immer noch wütend auf die ganze Familie Sanwaldt und insbesondere auf Sylvie "topft" er das Päckchen kurzerhand aus und bringt es zur Polizei. Gleichzeitig erhält Berthold Sanwaldt die Nachricht, dass Sylvie aus ihrem sicheren Versteck verschwunden ist. Was hat sie vor? Wie ist ihr noch zu helfen? Wo steckt der Mann, der ihr das Päckchen gegeben hat und der als Einziger weiß, dass sie unschuldig ist?