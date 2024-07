Sylvie leidet in ihrer Zelle an Klaustrophobie und denkt an Selbstmord. Als sie auf Margots Drängen einer Ärztin vorgestellt wird, stiehlt sie eine Spritze aus dem Papierkorb.



Lea Sochor benutzt Ingolf Rösch, eine ehemalige Urlaubsaffäre, um ihre Gefühle für Weihbischof Roman Rottmann zu bekämpfen. Und Pattys Bestellung bei einem "Versandhaus" hat erstaunliche Folgen. Dabei hätte Patty die delikate Tatsache liebend gerne geheim gehalten. Die Aufregungen nehmen wieder einmal kein Ende, und in dieser Nacht herrscht allgemeine Schlaflosigkeit. Roman zerbricht sich über Leas Veränderung den Kopf, das Ehepaar Sanwaldt sorgt sich um die flügge werdende Tochter, Patty kann nicht schlafen, und Kim findet die angespannte Stimmung im Haus entsetzlich. Deshalb beschließt er, wenigstens einige Dinge in Ordnung zu bringen und sucht Pattys Zimmer auf.



Zufällig sieht der fassungslose Roman Rottmann, wie Lea heftig von Ingolf umworben wird. Zum ersten Mal erfährt er, was Eifersucht ist. Elsa kann seinen Zustand nicht mehr länger ertragen und versucht, Lea zur Rede zu stellen. Diese weist ihr wutentbrannt die Tür. Als Roman Rottmann kurze Zeit später vor ihr steht und fest entschlossen ist, alles für sie aufzugeben, muss Lea sich entscheiden.