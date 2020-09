Ein Sommer an der Moldau

Doch Tomasz, der Vater von Katka, entspricht so gar nicht dem Bild, das die Auftrag gebenden Großeltern von ihm gezeichnet haben. Tomazs ist ein liebevoller Vater, der auf unkonventionelle Weise versucht, mit dem Tod seiner Frau umzugehen und für seine Tochter da zu sein. Und so lernt Sophie Familie als etwas kennen, was sie einen komplett neuen Blick auf ihr Leben werfen lässt.