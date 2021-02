Ein Sommer auf Elba

Den gemeinsamen Urlaub hätte sich Maja anders vorgestellt. Auch wenn sie von Thorsten geschieden ist, so sollte es ihrer Meinung nach ein gewisses Wirgefühl geben. Warum sollte man sonst zusammen in die Ferien fahren? Ihre Teenager-Jungs Erik und Anton sowie ihr Ex-Mann Thorsten lassen sich aber lieber treiben – jeder für sich. Alle Anstrengungen für gemeinsame Aktivitäten bügeln sie gekonnt ab. Maja kommt ins Grübeln. Denn eigentlich benehmen sich die drei ja so wie immer.



Kurzerhand lässt sie sie allein zurück, um der Einladung von Lorenzo zu folgen, den sie bei ihrer Ankunft im Hafen zufällig kennengelernt hat. Lorenzo betreibt gemeinsam mit seiner erwachsenen Tochter Bianca einen Glamping-Platz (Glamouröses Camping), auf dem sich Maja spontan pudelwohl fühlt. Lorenzo ist ein formidabler Gastgeber. Es fällt ihr nicht besonders schwer, Thorsten, Anton und Erik mal ein bisschen zappeln zu lassen. Thorsten ist außer sich. Nicht nur, weil er sich tatsächlich Sorgen um Maja macht, sondern auch, weil er um seine Karriere bangt. Die beiden Jungs wiederum ahnen schnell die wahren Hintergründe von Majas Verschwinden.



Bevor Maja und ihre Familie wieder zusammenfinden, müssen sie alle einige Abenteuer auf der wunderschönen Insel bestehen. Lorenzo und Bianca sind dabei gute Anwärter, das zukünftige Spektrum der "Familie" zu erweitern.