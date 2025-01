Ein Sommer in Italien

Wenn Billie helfen kann, ist die gelernte Krankenschwester happy. Ihren verdienten Urlaub verbringt sie jedoch nicht faulenzend am Pool, sondern geht ihrer geliebten Cousine Ariane zur Hand, um deren Reiseblog vorzubereiten. Denn ihr Influencerinnen-Dasein hat Ariane fast in den Burn-out getrieben.



Hella schüttelt missbilligend den Kopf: malochen im Urlaub? Sie freut sich, ihre Jugendliebe Angelo wieder zu treffen. Hella war 35 Jahre lang glücklich verheiratet, bevor sie Witwe wurde. Per Zufall waren ihr die alten Gedichte von Angelo beim Aufräumen wieder in die Hände gefallen. Als sie den Kontakt wieder aufleben ließ, hatte Angelo sie nach Apulien eingeladen.



Während sich eine beschwingte Hella auf das Wiedersehen vorbereitet, beginnt Billie mit dem charmanten Fotografen Raffaele, die Sights in Apulien mediengerecht aufzubereiten. Raffaele ist frisch getrennt und ziemlich verloren. Billies mitfühlende Art tut ihm unendlich gut, und Raffaele blüht sichtlich auf. Und mit ihm Billie. Raffaele berührt ihre Seele. So fühlt sich echte Liebe an!



Aber weiß sie denn wirklich, was Liebe ist und wie Spaß im Leben geht? Hella zweifelt und überredet sie, sich bei einer Dating-App anzumelden. Über diese lernt Billie Mateo kennen, der sich Hals über Kopf in Billie verliebt. Nur sie nicht in ihn. Hektisch löscht sie ihr App-Profil, aber Mateo ist hartnäckig. Um Zeit mit ihr verbringen zu können, bietet er ihr Schwimmstunden an. Billie hat vor tiefem Wasser einen Höllenrespekt, muss aber für Ariane eine Schwimmwanderung vorbereiten.



Indes erlebt Hella einen herben Dämpfer. Es trifft sie hart zu erfahren, dass Angelo vor Kurzem einem Herzinfarkt erlag. Aber noch schwerer wiegt, dass Angelo nicht der ist, für den sie ihn hielt. Denn nach und nach stellt sich heraus: Es war nicht Angelo, der diese wunderbaren Briefe geschrieben hat. Es war seine Schwester Sophia. Hella kommt ins Grübeln: Macht es einen Unterschied?