Kriminalhauptkommissar Jan Brockhorst trifft die Nachricht vom Tod des gefeierten Autors schwer, ist er doch heimlicher Fan von Onnekens Kriminalromanen. Bestatter Wolfgang Habedank und Süher sind Finn Onneken am Abend zuvor noch begegnet, in einem traditionsreichen Verein, den Apothekerin Insa Scherzinger Süher nähergebracht hat.



Schon bald vermuten Süher und Henk, dass es bei einem Streit zwischen dem Vorsitzenden Klaas Eickhoff und Finn Onneken womöglich um mehr ging als nur um die zukünftige Ausrichtung des Vereins. Für Brockhorst steht fest: Es war Mord. Denn der vermeintliche Tathergang erinnert ihn stark an eine von Onnekens Kriminalgeschichten.



Doch selbst für ihn bleiben die Motive der Tatverdächtigen undurchsichtig: Waren Streitigkeiten im Verein die Ursache für Onnekens Tod? Oder wurde er womöglich von einem Fan umgebracht? Und was hat Yunus' Chef, der finanziell angeschlagene Werftbesitzer Olaf Wiemers, mit der ganzen Sache zu tun?



Süher und Henk merken schnell: In diesem komplizierten Fall ist nichts so, wie es auf den ersten Blick zu sein scheint.