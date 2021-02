Als Sofias Ehemann Björn plötzlich über Nacht vom Bauernhof verschwindet, verliert sie ihren stärksten Rückhalt. So ist Björn auch nicht da, um den Brand des neu gebauten Verkaufsstands zu löschen. Stattdessen springt ein Fremder beim Schleppen der Wassereimer ein - Paul Andersson.



Was Sofia noch nicht ahnt: Der zurückhaltende Paul ist ein gefeierter Opernstar, der kurz zuvor aus dem Tonstudio geflohen ist, weil dort schlagartig seine Stimme versagte. Im idyllischen Akelsund gefällt es ihm, und er beschließt, dort einige Tage auszuspannen und wieder zu sich zu finden. Als Sofia jedoch herausfindet, wer Paul ist, hat sie eine glänzende Idee: Sie gründet mit den Frauen im Dorf einen Chor und will auf einem Gesangswettbewerb für die marode örtliche Feuerwehr den ausgelobten, nagelneuen Einsatzwagen gewinnen. Und Paul soll der Chorleiter werden, weil ein Sieg im Wettbewerb ihr vielleicht auch endlich den erhofften Durchbruch bei den Dorfbewohnern bringen soll.



Paul ziert sich zunächst, doch als er ihr schließlich doch hilft, hat Sofia schon mächtig Feuer für den Sänger gefangen. Doch da taucht Björn plötzlich wieder auf.