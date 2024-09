Sylvester will das Haus schnell veräußern, weil er in Stockholm eine Wohnung für sich und seine Verlobte Isa kaufen möchte. Lilly hingegen plant, in der schönen Villa endlich ein eigenes Restaurant zu eröffnen, das sie nach ihrem Foodblog "Arctic Delights" nennen möchte.



Unterstützung erhält Lilly von ihrer ehemals besten Freundin Britta, die damals auch in Lillys Girlband "The Screaming Sirens" mitspielte und inzwischen eine erfolgreiche Designerin in Stockholm ist. Auch Sylvester, der mittlerweile ein gefeierter Jazzmusiker ist, bekommt Hilfe von einem ehemaligen Mitglied seiner früheren Band "Crazy Dudes": Malte ist nun Immobilienmakler und soll den Hausverkauf befördern.



Doch zu Sylvesters Ärger teilt ihnen Jonas, ihr ehemaliger Mathelehrer und Testamentsvollstrecker, mit, dass sie das Anwesen frühestens nach einem Jahr verkaufen können. Und während dieser Zeit müssen sie das Haus zusammen nutzen.



Alles artet in einen Kleinkrieg zwischen den beiden Gruppen aus, den auch Astrid, ihre ehemalige Musiklehrerin, mit zunehmendem Unbehagen verfolgt. Bei einer geplanten Aufführung der beiden alten Bands kommen Geheimnisse ans Licht, und Lilly erkennt, dass sie sich endlich ihrer Schuld von damals stellen muss.