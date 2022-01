Das Familienleben der Turners verändert sich durch Erics Kandidatur schlagartig. Auf einmal stehen auch Julie und ihr zwölfjähriger Sohn Jacob im Licht der Öffentlichkeit.



Ausgerechnet jetzt wird Eric betrunken am Steuer erwischt, angeblich soll er Fahrerflucht begangen haben. Hat ein Intrigant ihm eine Falle gestellt und die Informationen an die Presse gespielt? Aufdringliche Reporter lassen der Familie keine ruhige Minute, jeder Schritt muss mit Erics PR-Frau Robin Jennings abgestimmt werden. Julie steht felsenfest an der Seite ihres Mannes, bis sie herausfindet, dass Eric ihr nicht in allen Dingen die Wahrheit sagt.



Als Eric dann auch noch ein umstrittenes Bauprojekt unterstützt, um seinen Wahlkampfsponsor Ted Sweeney und dessen Frau Lydia gewogen zu stimmen, ist Julie sich nicht mehr sicher, ob Eric noch der Mann ist, den sie einmal geheiratet hat. Als sich die Vermutung bestätigt, dass Eric mit Robin ein Doppelleben führt, erweist sich überraschend der neugierige Lokaljournalist Cary Coleman als Freund. Unterstützt von ihrer Haushaltshilfe Rafaela tritt Julie die Flucht nach vorn in ein neues Leben an.