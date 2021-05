Der eigenbrötlerische Autor John Dwyer ist nämlich ein überzeugter Naturbursche und lebt angeblich in einer Hütte an einem entlegenen See in Maine. Als die Familie in dem monströsen Gefährt aufbricht, hat jedes Familienmitglied eine tickende Zeitbombe im Gepäck: Jane hat die wahren Motive für ihre Reise für sich behalten, denn sie möchte niemanden damit beunruhigen, dass ihr Job auf dem Spiel steht.



Aber auch alle anderen Familienmitglieder haben etwas zu verbergen. So nimmt zum Beispiel Clarks Geliebte Ashley die Verfolgung des Wohnmobils auf, und Sohn Robin nutzt das Wissen um ein Geheimnis seiner Schwester Lilly für eine kleine Erpressung.



Das ungewohnt enge Zusammenleben und die Herausforderungen der Natur, die technischen Finessen des Wohnmobils und nicht zuletzt die anstrengende Begegnung mit Camping-Nachbar Pinch stellen die Familie auf eine harte Probe. Und schließlich explodiert eine Zeitbombe nach der anderen.