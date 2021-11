Hals über Kopf packt sie ihre Sachen und flüchtet zu ihrem Vater Gerald auf das Weingut der Familie.



Dort erlebt sie eine weitere Überraschung: Gerald möchte das seit Generationen in Familienbesitz befindliche Gut verkaufen und die letzten Jahre seines Lebens mit seiner späten Liebe Margret genießen. Ein Käufer ist auch schon gefunden: Jake Carlyle, Besitzer des Großkonzerns Brandovino, der mit billig produzierten Massenweinen die Supermarktregale der Ostküste befüllt.



Nel beschließt, das Weingut zu kaufen. Sie muss sich allerdings eingestehen, dass ihre körperlichen Kräfte noch nicht vollständig zurückgekehrt sind. Auch fürchtet sie sich vor einem erneuten Ausbruch der Krankheit. Ausgerechnet Konkurrent Jake sorgt jedoch dafür, dass Nel sich zum ersten Mal seit Langem unbeschwert und attraktiv fühlt. Aber auch Marc möchte die gemeinsamen Jahre nicht einfach wegwerfen. Er bietet Nel an, das Restaurant zu verkaufen, um zu zweit einen Neuanfang auf dem Weingut zu wagen. Überraschend für alle verzichtet Nel jedoch auf das Weingut und kehrt zu Marc nach New York zurück. Wird den beiden dort die Rettung ihrer Ehe gelingen? Oder muss Nel Marc freigeben, um selbst frei zu sein für einen Neustart in ihre geschenkten Jahre?