Da schreitet sie lieber selbst zur Tat und offenbart ihrem Mann Georg nach über dreißig Jahren ein Geheimnis, das alles verändert. Denkt sie. Doch Georg hatte schon längst geahnt, dass Paul nicht sein Sohn ist. Da er jedoch die lieb gewonnene Familie nicht aufs Spiel setzen wollte, hat er geschwiegen.



Als wenig später Paul durch einen Versprecher von Katharinas Mutter Anschi erfährt, dass Juri sein leiblicher Vater ist, werden Katharina und Georg doch noch von ihren Lügen eingeholt. Paul hat wenig Verständnis und wirft den beiden vor, die gesamte Familie auf einem Schwindel gegründet zu haben. Doch Katharina findet sich mit dem Zerwürfnis nicht ab und beginnt, um ihren Sohn zu kämpfen.



Damit enden Katharinas Probleme aber noch nicht: Tochter Nina bricht zu einem Auslandsjahr in die USA auf und lässt Georg und sie alleine zurück – zunächst. Denn da steht Anschi schon auf der Matte und bezieht nach einem missglückten Versuch als Granny-Au-pair in Brasilien das Zimmer der Enkeltochter. An ihrem Arbeitsplatz im Kindergarten hat Katharina mit einer Elterninitiative zu tun, die Video-Kameras installieren will, nachdem es zu einem mysteriösen Fall von Vandalismus gekommen ist. Warum kommt Katharina ein Schlüsselanhänger, der als Beweisstück sichergestellt wird, nur so bekannt vor?