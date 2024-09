Sybilles Wut findet ihren Ausdruck darin, dass sie ihre Stellung beim Kindergarten-Träger an Katharinas Seite aufgeben will. Als Katharina sie zur Rede stellt, gesteht Sybille jedoch noch einen ganz anderen Grund für den Schritt: Sie hat einen Knoten in der Brust. Nachdem sich die schlimmsten Befürchtungen bestätigen und bei ihr ein bösartiger Tumor diagnostiziert wird, ist es für Katharina keine Frage: Sie wird ihrer Freundin in dieser schwierigen Lage beistehen. Juris Pläne mit Kanada müssen warten, auch wenn er drängelt und die Reise gerne endlich konkret machen würde. Dass Katharina ihm von Sybilles Krankheit nichts erzählen darf, weil die das nicht möchte, macht die Situation für Katharina noch besonders delikat.



Juri kann einfach nicht begreifen, warum sie schon wieder zögert – wie damals am Zaun vor der Prager Botschaft. Dabei fühlt sich Katharina in Wirklichkeit hin- und hergerissen zwischen ihrem Geliebten, ihrer besten Freundin und – ihrem Mann Georg, der ihr auf rührende Weise Lebewohl sagt. Als Juri sich außen vor gehalten fühlt und sich immer mehr in seine Gefühle hineinsteigert, kommt es schließlich zu einem folgenreichen Missverständnis.



Nicht gerade hilfreich ist in dieser Gemengelage Juris unorthodoxer Vater Willi. Denn der lernt bei einem Seniorennachmittag die Gräfin Stuschke kennen, Angehörige eines verarmten Adelshauses, die sich damit beschäftigt, ältere Herren auszunehmen. Die beiden beschließen spontan, auf Hochzeitsreise zu gehen und sind wenig später mit Willis Auto spurlos verschwunden.