Die geringe Höhe des verlangten Lösegeldes macht die Beamten stutzig. Als Franzi und Mattes die Verfolgung der Entführer aufnehmen, geraten sie in eine Falle: Eingesperrt in einem Bunker, abgeschnitten vom Funkverkehr und in völliger Dunkelheit, kommt es zu einer Situation, die das Leben der beiden verändern wird.