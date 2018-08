Unter Brüdern

Noch am selben Tag verschlägt es die Brüder zeitgleich ins EKH. Jost ist nierenkrank und muss zur Dialyse, Noah will testen lassen, ob er als möglicher Spender infrage kommt - nicht aus eigenem Willen, sondern auf Druck der Mutter.



Als die beiden Brüder gemeinsam im Aufzug steckenbleiben, wird schnell klar, dass sie nichts als Wut und Eifersucht füreinander empfinden. Sie bezichtigen sich gegenseitig des Einbruchs ins Haus der Mutter, und Frauke steckt unfreiwillig nicht nur mit den beiden im Aufzug fest, sondern mitten in einem Familiendrama.



Während Hans und Franzi von außen alles in Bewegung setzen, um den immer schwächer werdenden Dialysepatienten und seinen Bruder zu befreien, hilft Frauke auf ihre scharfsinnige Art, dem Bilderdieb auf die Schliche zu kommen.