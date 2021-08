Rosamunde Pilcher: Herzensläufe

Als Jackys ältere Schwester Alice überraschend in St. Agnes eintrifft, kommt es zwischen den beiden Schwestern in Rekordzeit zu einem handfesten Streit. Trotzdem – oder gerade deswegen - wartet Ronald zu seinem 60. Geburtstag mit einer ganz besonderen Überraschung auf: Er will den Schwestern die Brennerei schon zu Lebzeiten gemeinsam überschreiben. Damit möchte er der rastlosen Alice, die ihren Job als Köchin gekündigt hat, endlich ein Zuhause geben und gleichzeitig verhindern, dass Jacky sich in der Brennerei komplett aufreibt. Doch der gut gemeinte Versuch, die Familie wieder zusammenzubringen, lässt den Streit der Schwestern nur noch weiter eskalieren.



Was die Schwestern jedoch vereint, ist die Kindheitserinnerung an den Brand in der Destillerie, bei dem ihre Mutter ums Leben kam. Doch anders als Alice, die an diesen Tag nicht mehr erinnert werden will, suchen Jacky immer wieder Albträume heim.



In St. Agnes trifft Alice auf ihren alten Schulfreund Thomas Mills. Schnell muss sie feststellen, dass sie für den jungen Arzt tiefe Gefühle entwickelt. Trotzdem möchte sie ihren Heimatort so schnell wie möglich verlassen und hat bereits ein Angebot, ein Restaurant in der Karibik zu übernehmen. Sie muss nur den Inhaber bei einem Vorkochen in St. Agnes überzeugen.



Während Ronald Rat und Trost bei seiner langjährigen guten Freundin Eleonore Brixby sucht, trifft Jacky zufällig auf den charmanten Surfer Matt Christian. Allerdings entpuppt er sich als Sohn einer Spirituosen-Dynastie, der die Davies-Brennerei aufkaufen möchte. Doch gegen ihren Willen entdeckt Jacky ihre Gefühle für Matt und lässt diese auch zu. Nach einem zufällig mitgehörten Gespräch zwischen ihm und seinem Vater fühlt sie sich verraten und will Matt nie wiedersehen.



Matt kann Jacky schließlich überzeugen, dass er sie aufrichtig liebt. Versöhnung liegt in der Luft, doch dann präsentiert Matt ihr eine alte Kinder-Kette. Diese hat er beim Aufräumen der alten Lagerhalle der Destillerie gefunden. Es ist Jackys Kette, die bei ihr sofort Erinnerungen an den Brand auslöst. Wie kommt die Kette in den Raum, wenn doch Alice immer behauptet hat, den Brand ausgelöst zu haben?



Ausgerechnet bei Alices Vorkochen für ihren Traumjob konfrontiert Jacky sie mit der Wahrheit. Gelingt es den Schwestern, sich von den Lügen der Vergangenheit zu befreien? Denn nicht nur die Familienharmonie steht auf dem Spiel, auch die Existenz der Familien-Brennerei.