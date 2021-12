Rosamunde Pilcher: Liebe am Horizont

Obwohl sich Malcolm Helena gegenüber unmöglich benimmt, sind die beiden vom ersten Augenblick an magisch voneinander angezogen. Doch das Letzte, was Helena zu diesem Zeitpunkt will, ist eine neue Beziehung. Als sie schließlich herausfindet, wer Malcom wirklich ist, zieht sie sich zunächst zurück, aber die Anziehungskraft ist stärker.



Daphne, Malcolms Managerin und ehemalige Geliebte, verfolgt diese Entwicklung mit großem Unbehagen. Als sie dann die beiden abends in Malcolms Atelier in einer sehr vertrauten Situation antrifft, rastet sie aus vor Eifersucht. Versehentlich löst sie dabei einen Brand aus, bei dem Malcolm schwer verletzt wird.



An den Vorfall kann sich Malcolm danach nicht erinnern, und Daphne nutzt die Chance, ihre Schuld zu vertuschen. Und mehr noch: Sie wacht im Krankenhaus und lässt niemanden an Malcolm heran, insbesondere nicht Helena. Sie redet ihr ein, Malcolm und sie seien immer noch ein Paar und Helena nur eine Affäre für ihn. Verletzt und verunsichert reist Helena nach London.



Malcolm kehrt verzweifelt aus dem Krankenhaus zurück. Nur mithilfe von Kitty und Helenas väterlichem Freund Vincent gelingt es ihm, Helena nach Plymouth zurückzuholen. Doch er wird nie wieder malen können. Auch Daphne gibt ihre Versuche noch nicht auf, das junge Glück zu zerstören.