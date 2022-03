Rosamunde Pilcher: Verlobt, verliebt, verwirrt

Obwohl Julias und Jamies erstes Zusammentreffen mit einer Ohrfeige endet, verbringen die beiden eine Nacht miteinander. Dennoch wagt es Jamie nicht, Julia die Wahrheit zu gestehen. Und so kommt es, dass Julia ihn nun endgültig aus ihrem Leben verbannen möchte.



Doch dann gibt Julias Vater Ian preis, dass er seinen Geschmackssinn verloren hat. Ian ist Inhaber der Gin-Destillerie "ADAMS" und braucht nun Jamies Hilfe, um einen neuen Gin zu brennen. Daher bleibt Jamie erst einmal vor Ort. Die Destillerie ist in einer schweren Krise, und Ian setzt all seine Hoffnung auf die Kreation des neuen Gins.



Julias Verlobter David wacht nach seinem Junggesellenabschied mit einer fremden Frau im Bett auf, die ihn zu alledem mit einer saftigen Rechnung für ihre geleisteten "Dienste" überrascht. Während David sich krampfhaft zu erinnern versucht, was in der Nacht passiert ist, taucht Julia auf. David gibt Lucy kurzerhand als Sängerin aus, die er für die Hochzeit engagiert hat.



Diese schicksalhaften Begegnungen und turbulenten Verwicklungen werfen alle Planungen des jungen Paares über den Haufen.