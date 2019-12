Handball-EM 2020

Spielplan, Livestreams und Zusammenfassungen

Hier finden Sie zeitnah den kompletten Spielplan zur Handball-Europameisterschaft 2020 sowie ausgewählte Livestreams und Zusammenfassungen.



Die Handball-EM beginnt am 9. Januar 2020 und findet mit 24 Mannschaften in sechs Gruppen mit jeweils vier Mannschaften in Schwerden, Österreich und Norwegen statt.

Das deutsche Team befindet sich gemeinsam mit den Niederlanden, Spanien und Lettland in Gruppe C und wird seine drei Vorrundenspiele in Trondheim austragen.

Die jeweils beiden Gruppenersten qualfizieren sich für die Hauptrunde, die in zwei Gruppen ausgetragen wird. Die jeweils beiden Gruppenersten ziehen in das Halbfinale ein.

Das Finale findet am 26. Januar 2020 in Stockholm statt.