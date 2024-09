Die erste Chance der Partie gehörte den Iren. Jayson Molumby (3.) erwischte den Kopfball nicht richtig und so verfehlte der Ball das Tor knapp. Lange dauerte es nicht bis der Ball das erste Mal den Weg ins Tor fand. Erst verpasste Harry Kane per Kopf (7.) noch die Führung, doch dann verwandelte Declan Rice (11.) nach Vorlage von Anthony Gordon. Kane scheiterte kurz nach dem 1:0, in der 15. Minute, an Irlands Torhüter Caoimhin Kelleher. Dann ist es Jack Grealish in der 26. Minute, der die Chance nutzt und auf 2:0 erhöht.