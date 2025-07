Public Value im ZDF-Programm: "Terra X"

Wissen und Bildungsvermittlung zum Mitreden: Die bildstarken Dokus über Geschichte, Archäologie, Natur und Wissenschaft nehmen Sie mit auf Reisen in ferne Zeiten und an besondere Orte – bis zum Rand des Universums.

Alle Folgen der Dokumentationsreihe kann man auch in der App und im Streaming ansehen und stehen auch als Download zur Offline-Nutzung zur Verfügung.

Vielseitige Themen und Drehorte der "Terra X"-Dokus

In jeder Doku und Reportage wird Wissen und Wissenschaft eindrucksvoll bebildert, sowie unterhaltsam und verständlich aufbereitet. Die Dokus behandeln Themen wie Geschichte, Geografie, Archäologie, Natur und Tiere. Drehorte sind häufig historische Schauplätze, Nationalparks oder besondere Landschaften und Orte, an denen naturwissenschaftliche Phänomene auftreten. Gedreht wird auf allen Kontinenten: Von Europa über Asien, Nord-, Mittel- und Südamerika, Australien und Ozeanien bis Arktis und Antarktis - an Land und unter Wasser.