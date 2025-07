Public Value im ZDF-Programm: ZDFheute

Information ist eine Kernaufgabe des ZDF. In unseren Nachrichtensendungen und -angeboten werden Informationen professionell und verständlich präsentiert. In einer Zeit, in der Desinformation und Fake News zunehmen, sind verlässliche und unabhängige Informationen wichtiger denn je.Die ZDFheute ist hierfür die zentrale Online-Plattform für aktuelle Informationen. Dort stehen die "heute"-Nachrichten plattformübergreifend zur Verfügung, so dass alle Interessierten sie nutzen können, wann und wo sie wollen.