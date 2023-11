heute journal

Die gebürtige Kölnerin ist seit 2001 eine der beiden Hauptmoderatoren des ZDF heute journals. Schon als Jugendliche wollte sie Journalistin werden, weil dieser Beruf alles bietet, was sie fasziniert: „das Weltgeschehen zu beobachten und zu hinterfragen, und das nicht nur aus der Ferne. Als Reporterin habe ich die Chance, an Orte zu gelangen, die ich sonst nie zu sehen bekäme und mit Menschen zu sprechen, denen ich sonst nie begegnen würde. Mit einem Kamerateam loszuziehen und Erlebnisse in Fernsehgeschichten umzusetzen, als Redakteurin Informationen zu sortieren und auf den Punkt zu bringen, Politikern und Wirtschaftsführern entsprechende Fragen zu stellen – das ist für mich jeden Tag auf's Neue ein Traumberuf.“ Die Diplom-Volkswirtin studierte in Köln und Großbritannien Volkswirtschaft und Politik. Nach einem Volontariat bei der Deutschen Welle arbeitete sie als Korrespondentin in Brüssel, Bonn und Berlin. Als sie 2001 die Moderation des ZDF Heute Journals übernahm, war Marietta Slomka erst 31 Jahre alt – „aber ich folgte insofern einer langen Tradition des ZDF Heute Journals, als die Hauptmoderatoren allesamt Korrespondenten an wichtigen politischen Standorten waren, bevor sie in den Job vor der Kamera wechselten.“ Seitdem ist sie für das ZDF weiterhin auch als Filmemacherin im Einsatz. Ihre Reportagen führten sie u.a. nach Osteuropa, China, Afrika und Südamerika. Zur Bundestagswahl 2009 zeigte das ZDF ihre zweiteilige Dokumentation „Wie geht’s, Deutschland?“ Marietta Slomka ist außerdem Autorin mehrerer Sachbücher. Für ihre journalistische Arbeit wurde sie u.a. mit dem Grimme-Preis, dem Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis und dem Medienpreis für Sprachkultur der Gesellschaft für Deutsche Sprache ausgezeichnet.