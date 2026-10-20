ZDFmitreden bei WISO: "Kann das weg?" – Bargeld

Münzen und Scheine werden immer seltener genutzt, digitales Bezahlen boomt. Hat Bargeld also ausgedient? Diese Frage stellte das Wirtschaftsmagazin WISO der ZDFmitreden-Community.

WISO – "Kann das weg?" : Bargeld Münzen und Scheine werden immer seltener genutzt, digitales Bezahlen boomt. Hat Bargeld ausgedient? Was für und was gegen eine Abschaffung spricht. Video 17:00

Münzen und Scheine werden immer seltener genutzt, das digitale Bezahlen boomt. Das belegen auch Statistiken. Hat Bargeld also ausgedient? Dieser Frage geht Marcus Niehaves in der jüngsten Folge von "WISO – Kann das weg?" nach. Auf der Suche nach der Antwort hat er neben Expertinnen und Experten auch die ZDFmitreden-Community befragt.

Bargeld oder digital: Was spricht wofür?

ZDFmitreden : Weitere Umfrageergebnisse

Für die einen ist Bargeld unersetzlich. Es ist sicher, einfach im Umgang und schützt zudem die eigene Privatsphäre. Denn im Gegensatz zum digitalen Bezahlen hinterlassen Barzahlungen keine Spuren. Außerdem funktioniert Bargeld unabhängig von technischer Infrastruktur – und von den großen US-amerikanischen Dienstleistern wie Apple Pay, Paypal, VISA oder Mastercard, die den weltweiten Zahlungsverkehr dominieren.



Trotzdem verwenden wir Bargeld immer seltener. Schließlich ist digitales Bezahlen schnell, bequem und passt für viele Menschen gut in einen zunehmend vernetzten Alltag. Zudem gibt es die Hoffnung, dass weniger Bargeld Kriminalität und Schwarzarbeit erschwert.

Auch die Europäische Union reagiert auf diesen Trend: Sie plant bis 2029 die Einführung des Digitalen Euro, einer virtuellen Ergänzung zum physischen Euro. Dieser soll die Gemeinschaftswährung zukunftsfähig machen und die Abhängigkeit von US-Diensten reduzieren.

Mehrheit will nicht aufs Bargeld verzichten

Ist es Zeit, das Bargeld komplett zu ersetzen? 25.790 Menschen aus der ZDFmitreden-Community haben auf diese Frage geantwortet. Das Ergebnis ist deutlich: 72 Prozent der Befragten sind dagegen und wollen Bargeld als Option behalten. Ein kleinerer Teil von 25 Prozent der Befragten würde eine vollständige Abschaffung hingegen befürworten.

Stimmen aus der ZDFmitreden-Community

Viele Befragte begründeten ihre Meinung und kamen damit auch in der WISO-Sendung zu Wort. So erzählt etwa Frank, 59, von eigenen Erfahrungen: "Ich war drei Wochen in Schweden und hab dort nichts mit Bargeld bezahlt – scheint doch zu gehen. Und das war sehr angenehm."

Dennis, 32, würde die Abschaffung von Bargeld ebenfalls begrüßen und sagt: "Ohne Bargeld kann man auch gegen Kleinkriminalität vorgehen. Man kann seinen Dealer ja schlecht mit einer Überweisung bezahlen."

Andere Mitglieder der ZDFmitreden-Community halten dagegen. "Bargeld muss ein fester Bestandteil unseres Bezahlsystems bleiben. Kleinere Unternehmen, die Kartenzahlungen anbieten müssen, werden von den Gebühren gieriger Banken aufgefressen", sagt Marcel, 44.

Ähnlich sieht es Jutta, 31. Sie ist hingegen besorgt über die fehlende Anonymität beim digitalen Bezahlen: "Mit jeder Kartenzahlung gibt man persönliche Daten und Kauf- und Konsumverhalten preis. Wer diese Daten erhält und wofür sie dann genutzt werden, kann der Verbraucher nicht nachvollziehen oder gar kontrollieren."

Die Befragung fand im März 2026 statt.