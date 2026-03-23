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ZDFmitreden im "moma duell"

ZDFmitreden:ZDFmitreden im "moma duell"

Alle 14 Tage diskutieren im ZDF-Morgenmagazin zwei Gäste zu einer aktuellen gesellschaftlichen Fragestellung. Das Abstimmungsergebnis der ZDFmitreden-Community fließt dabei ein.

ZDFmitreden im "moma duell"
:Ende der Frührente?

Sollte die "Rente mit 63" abgeschafft werden? Darüber diskutieren Marcel Fratzscher und Karl Lauterbach.
Video11:04
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Im Vorfeld zur Sendung stellt das ZDF die zur Debatte stehende Frage zusätzlich der ZDFmitreden-Community. Während der Diskussion im "moma duell" des ZDF-Morgenmagazins werden die Gäste mit dem Abstimmungsergebnis der ZDFmitreden-Community konfrontieren.

moma duell

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  3. m

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  4. moma duell

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    Video10:09

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