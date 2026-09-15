ZDFmitreden: Fragen in "Volle Kanne" an Bernd Mosebach

Dort beantwortet er unter anderem Fragen der ZDFmitreden-Community.

Im Vorfeld konnte die ZDFmitreden-Community ihre Fragen rund um Mecklenburg-Vorpommern, die Landtagswahl sowie die Arbeit eines Landeskorrespondenten stellen. Bernd Mosebach hat diese Fragen dann im Gespräch mit Moderatorin Nadine Krüger beantwortet.