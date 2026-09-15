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ZDFmitreden: Fragen in "Volle Kanne" an Bernd Mosebach

ZDFmitreden im Programm:ZDFmitreden-Fragen in "Volle Kanne"

Bernd Mosebach beantwortet bei "Volle Kanne" Fragen der ZDFmitreden-Community zur Landtagswahl und zur Arbeit als Landeskorrespondent in Mecklenburg-Vorpommern.

Im Vorfeld konnte die ZDFmitreden-Community ihre Fragen rund um Mecklenburg-Vorpommern, die Landtagswahl sowie die Arbeit eines Landeskorrespondenten stellen. Bernd Mosebach hat diese Fragen dann im Gespräch mit Moderatorin Nadine Krüger beantwortet.

ZDFmitreden im Programm

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  2. WISO-Moderator Marcus Niehaves schaut fragend in die Kamera. Im Hintergrund ein Zugabteil der Bahn.

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