ZDFmitreden: Diskussionsrunde zu "Wie geht Frieden?"

Für die zweiteilige Doku " So geht Frieden! " sind Sonderkorrespondentin Katrin Eigendorf und Dokumentarfilmer Carl Gierstorfer der Frage nachgegangen, wie sich Kriege beenden lassen und was es braucht, damit Frieden danach hält.

In einem gemeinsamen Livestream von "auslandsjournal" und "ZDFheute live" diskutieren ZDF-Politikchefin Shakuntala Banerjee und Christian Hoch mit den beiden Autoren, mit Prof. Jonas Wolff vom Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung und Journalistin Nina Poppel ("Nini erklärt Politik") darüber, wie man Kriege beendet und neue verhindert. Dabei greifen sie auch das Meinungsbild der Zuschauerinnen und Zuschauer auf.