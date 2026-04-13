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ZDFmitreden: Diskussionsrunde zu "Wie geht Frieden?"

ZDFmitreden:Diskussionsrunde "Wie geht Frieden?"

Zur Frage "Wie geht Frieden?" senden auslandsjournal und ZDFheute live eine Podiumsdiskussion und greifen live das Meinungsbild der Zuschauer auf.

Podiumsdiskussion
:Livestream: Wie geht Frieden?

Meinungsbild der Zuschauer bei der Diskussionsrunde von "ZDFheute live" und "auslandsjournal" vom 31. März 2026
Video109:18
Es sind drei Personen abgebildet. Eine Frau und zwei Männer.

Für die zweiteilige Doku "So geht Frieden!" sind Sonderkorrespondentin Katrin Eigendorf und Dokumentarfilmer Carl Gierstorfer der Frage nachgegangen, wie sich Kriege beenden lassen und was es braucht, damit Frieden danach hält.

In einem gemeinsamen Livestream von "auslandsjournal" und "ZDFheute live" diskutieren ZDF-Politikchefin Shakuntala Banerjee und Christian Hoch mit den beiden Autoren, mit Prof. Jonas Wolff vom Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung und Journalistin Nina Poppel ("Nini erklärt Politik") darüber, wie man Kriege beendet und neue verhindert. Dabei greifen sie auch das Meinungsbild der Zuschauerinnen und Zuschauer auf.

ZDFmitreden

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