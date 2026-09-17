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ZDFmitreden-Community in "moma vor der wahl"

ZDFmitreden:ZDFmitreden in "moma vor der wahl"

Im "moma vor der wahl" stellen sich Spitzenkandidatinnen und -kandidaten vor Landtagswahlen live der Diskussion. Im Publikum sind auch Mitglieder der ZDFmitreden-Community dabei.

Andreas Wunn steht auf einer Dachterasse in Berlin und schaut in die Kamera. Im Hintergrund sieht man den Fernsehturm.

Moderator Andreas Wunn interviewt die Sitzenkandidatinnen und -kandidaten vor den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin.

Quelle: ZDF / Markus Hintzen

Moderator Andreas Wunn interviewt im "moma vor der wahl" in jeder halben Stunde live Gäste aus der Politik und gibt auch dem Studio-Publikum die Chance, sich einzubringen.

Mitglieder der ZDFmitreden-Community aus den jeweiligen Bundesländern wurden eingeladen, ebenfalls vor Ort dabei zu sein und die Parteien und ihre Positionen genauer kennenzulernen.

Sachsen-Anhalt

  1. moma vor der Wahl in Sachsen-Anhalt

    ZDF-Morgenmagazin:moma vor der Wahl in Sachsen-Anhalt

    Video87:34
  2. moma vor der Wahl: Lydia Hüskens (FDP)

    ZDF-Morgenmagazin:moma vor der Wahl: Lydia Hüskens

    Video8:27
  3. moma vor der Wahl: Sven Schulze

    ZDF-Morgenmagazin:moma vor der Wahl: Sven Schulze

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  4. moma vor der Wahl: Ulrich Siegmund

    ZDF-Morgenmagazin:moma vor der Wahl: Ulrich Siegmund

    Video11:45
  5. moma vor der Wahl: Sziborra-Seidlitz

    ZDF-Morgenmagazin:moma vor der Wahl: Sziborra-Seidlitz

    Video7:59
  6. moma vor der Wahl: von Anger

    ZDF-Morgenmagazin:moma vor der Wahl: von Angern

    Video8:54
  7. moma vor der Wahl: Armin Willingmann SPD

    ZDF-Morgenmagazin:moma vor der Wahl: Armin Willingmann

    Video8:16
  8. moma vor der Wahl: Claudia Wittig

    ZDF-Morgenmagazin:moma vor der Wahl: Claudia Wittig

    Video7:15

ZDFmitreden im Programm

  1. "heute-show extra - Das Quiz": Lutz van der Horst lehnt lässig am Fragepult und lächelt in die Kamera.

    ZDFmitreden:ZDFmitreden bei "heute-show extra – Das Quiz"

  2. m

    Jede zweite Woche:ZDFmitreden im "moma duell"

  3. WISO-Moderator Marcus Niehaves schaut fragend in die Kamera. Im Hintergrund ein Zugabteil der Bahn.

    Regelmäßig in "WISO"-Dokus:ZDFmitreden bei "Kann das weg?"

  4. Wettermoderator Benjamin Stöwe neben Moderatorin Mirjam Meinhardt und Sportmoderator Florian Zschiedrich sitzend auf der Couch im ZDF-Mittagsmagazin. Eingeblendet das Umfrageergebnis von ZDF mitreden zur Frage, we verbringen sie lieber ihre Freizeit - faul oder aktiv?

    Jede zweite Woche:ZDFmitreden live "ZDF-Mittagsmagazin"

  5. Moderator Christian Sievers steht vor einem grafischen Hintergrund in warmen Orangetönen, der stilisierte Gesprächssituationen in mehreren Bildrahmen zeigt. Das Motiv steht für die ZDF-Sendung "Am Puls", in der aktuelle Themen diskutiert werden.

    ZDFmitreden:"Am Puls – Deutschland diskutiert"

  6. Es sind drei Personen abgebildet. Eine Frau und zwei Männer.

    Diskussionsrunde:"Wie geht Frieden?"

  7. Carsten Breuer (l-r), Generalinspekteur der Bundeswehr, Boris Pistorius (SPD), Bundesminister der Verteidigung, und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nehmen am Feierlichen Gelöbnis als Zentralveranstaltung zum 70. Jahrestag der Bundeswehr in Berlin teil.

    ZDFmitreden im "ZDF spezial":Gelöbnis der Bundeswehr

ZDFmitreden

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