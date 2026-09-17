ZDFmitreden-Community in "moma vor der wahl"

ZDFmitreden : ZDFmitreden in "moma vor der wahl"

11.09.2026 | 11:35

Im "moma vor der wahl" stellen sich Spitzenkandidatinnen und -kandidaten vor Landtagswahlen live der Diskussion. Im Publikum sind auch Mitglieder der ZDFmitreden-Community dabei.