ZDFmitreden-Community in "moma vor der wahl"

ZDFmitreden:ZDFmitreden in "moma vor der wahl"
Im "moma vor der wahl" stellen sich Spitzenkandidatinnen und -kandidaten vor Landtagswahlen live der Diskussion. Im Publikum sind auch Mitglieder der ZDFmitreden-Community dabei.
Moderator Andreas Wunn interviewt im "moma vor der wahl" in jeder halben Stunde live Gäste aus der Politik und gibt auch dem Studio-Publikum die Chance, sich einzubringen.
Mitglieder der ZDFmitreden-Community aus den jeweiligen Bundesländern wurden eingeladen, ebenfalls vor Ort dabei zu sein und die Parteien und ihre Positionen genauer kennenzulernen.
Sachsen-Anhalt
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ZDFmitreden im Programm
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Jede zweite Woche:ZDFmitreden im "moma duell"
Regelmäßig in "WISO"-Dokus:ZDFmitreden bei "Kann das weg?"
Jede zweite Woche:ZDFmitreden live "ZDF-Mittagsmagazin"
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Diskussionsrunde:"Wie geht Frieden?"
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