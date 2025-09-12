Volontariat im ZDF:Redaktionsvolontariat
Starte deine Journalismus-Karriere mit dem ZDF-Volontariat: praxisnah, kreativ und zukunftsorientiert – in einem der größten Medienhäuser Europas! Bewerben ab Anfang 2026.
Ein Volontariat ist der perfekte Einstieg in den Journalismus. Das ZDF bietet dir eine fundierte, abwechslungsreiche und praxisnahe Ausbildung in einem der größten Medienhäuser Europas. Wir suchen kreative und kluge Köpfe aus unterschiedlichen Bereichen und mit verschiedenen Talenten, die Leidenschaft für Journalismus mitbringen. Gemeinsam mit dir wollen wir die Zukunft des ZDF gestalten!
Dein Volontariat: Lernen und Anwenden
Im Redaktionsvolontariat wechseln sich Werkstatt- und Praxisphasen ab. Du erwirbst dein Wissen in Seminaren und wendest es direkt in der Praxis an – in unterschiedlichen Redaktionen. So werden alle wichtigen Inhalte abgedeckt.
Deine Aufgaben
- Recherchieren und Fakten checken
- Datenanalysen und Webvideos erstellen
- News und Formate produzieren
- Neue Akzente in der Unterhaltung setzen
- Inhalte geschickt auf Plattformen ausspielen
- Zielgruppen verstehen und Erfolg messen
Dein Profil
- Abitur oder abgeschlossene Ausbildung
- Erste Berufserfahrung (z. B. Praktika, freie Mitarbeit oder Berichterstattung auf eigenen Accounts)
- Leidenschaft für Journalismus und gutes Storytelling
- Fokus auf Recherche und Quellenarbeit
- Teamgeist und analytische Fähigkeiten
Bewerbungsprozess
Der nächste Auswahlprozess startet Anfang 2026.
Der Jahrgang beginnt dann am 1. Oktober 2026.
Wir wollen mit dir die Zukunft des ZDF gestalten!
Du hast Fragen zum Volo? Wende dich an Sonja Schünemann.
Karriere im ZDF
- 3:36 min
Karriere:Praktikum
Karriere:Duales Studium
- 2:38 min
Karriere:Studentische Aushilfen
Karriere:Freie Mitarbeit beim ZDF
- 0:54 min
Karriere:Ein ZDF für alle
- 1:30 min
Karriere:karriere.zdf.de