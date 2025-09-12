Volontariat im ZDF: Redaktionsvolontariat

Starte deine Journalismus-Karriere mit dem ZDF-Volontariat: praxisnah, kreativ und zukunftsorientiert – in einem der größten Medienhäuser Europas! Bewerben ab Anfang 2026.

Quelle: ZDF

Ein Volontariat ist der perfekte Einstieg in den Journalismus. Das ZDF bietet dir eine fundierte, abwechslungsreiche und praxisnahe Ausbildung in einem der größten Medienhäuser Europas. Wir suchen kreative und kluge Köpfe aus unterschiedlichen Bereichen und mit verschiedenen Talenten, die Leidenschaft für Journalismus mitbringen. Gemeinsam mit dir wollen wir die Zukunft des ZDF gestalten!

Dein Volontariat: Lernen und Anwenden

Im Redaktionsvolontariat wechseln sich Werkstatt- und Praxisphasen ab. Du erwirbst dein Wissen in Seminaren und wendest es direkt in der Praxis an – in unterschiedlichen Redaktionen. So werden alle wichtigen Inhalte abgedeckt.

Deine Aufgaben

Recherchieren und Fakten checken

Datenanalysen und Webvideos erstellen

News und Formate produzieren

Neue Akzente in der Unterhaltung setzen

Inhalte geschickt auf Plattformen ausspielen

Zielgruppen verstehen und Erfolg messen

Dein Profil

Abitur oder abgeschlossene Ausbildung

Erste Berufserfahrung (z. B. Praktika, freie Mitarbeit oder Berichterstattung auf eigenen Accounts)

Leidenschaft für Journalismus und gutes Storytelling

Fokus auf Recherche und Quellenarbeit

Teamgeist und analytische Fähigkeiten

Bewerbungsprozess

Der nächste Auswahlprozess startet Anfang 2026.

Der Jahrgang beginnt dann am 1. Oktober 2026.

Wir wollen mit dir die Zukunft des ZDF gestalten!