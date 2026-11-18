Mitreden statt nur zuschauen: In einem aktuellen Fachbeitrag im AStA Wirtschafts- und Sozialstatistischen Archiv zeigen die Verantwortlichen hinter ZDFmitreden, wie die Online-Community den Austausch zwischen ZDF und Gesellschaft ermöglicht. Menschen aus ganz Deutschland bringen ihre Perspektiven ein, ihre Rückmeldungen liefern Impulse für die Programmarbeit des ZDF und Ergebnisse fließen zurück an die ZDFmitreden-Community.